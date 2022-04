Vatovec: Vlada nima več legitimnosti za sprejemanje odločitev o nakupu orožja

Ljubljana, 26. aprila - Aktualna vlada nima več legitimnosti za sprejemanje tako pomembnih razvojnih odločitev, kot so visoke investicije v nakup orožja, so se na napoved obrambnega ministra Mateja Tonina o skorajšnjem podpisu pogodbe z organizacijo OCCAR za nakup osemkolesnikov odzvali v stranki Levica. Prepričani so, da je treba nesmiselne nakupe orožja zaustaviti.