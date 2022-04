V akciji Varno z e-skirojem policisti ugotovili številne kršitve

Ljubljana, 26. aprila - V okviru nacionalne preventivne akcije Varno z e-skirojem, ki je potekala od 18. do 24. aprila, so policisti pregledali 481 voznikov e-skirojev. Pri 103 voznikih so ugotovili kršitve, najpogosteje povezane z nepravilno uporabo površine za vožnjo, štirje vozniki pa so vozili pod vplivom alkohola, sporočajo iz agencije za varnost prometa.