Na Ptuju bodo gradili 30 oskrbovanih najemnih stanovanj

Ptuj, 27. aprila - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in že 25 let skrbi za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju, načrtuje gradnjo 30 oskrbovanih najemnih stanovanj ob Potrčevi cesti na Ptuju.