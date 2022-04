E.ON Ljubljana ne bo več dobavljal električne energije in plina v Sloveniji

Ljubljana, 25. aprila - Družba E.ON Ljubljana bo v naslednjih mesecih postopoma prenehala z dobavo električne energije in zemeljskega plina slovenskim odjemalcem. Kot so danes sporočili iz družbe, je odločitev o prekinitvi dobave sledila neuspešni prodaji družbe v drugi polovici lanskega leta. Odjemalce so o tem že obvestili.