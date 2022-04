Na Titovem trgu v Velenju postavili 26,5 metra visok mlaj

Velenje, 25. aprila - Na Titovem trgu v Velenju so danes prostovoljci iz krajevnih skupnosti Šentilj in Cirkovce postavili 26,5 metra visok smrekov mlaj, ki je bil ob podiranju visok 29 metrov. Kot je povedal vodja urada za komunalne dejavnosti na občini Tone Brodnik, je mlaj simbolika delavskega razreda, a Velenje je zagotovo mesto delavskega razreda in knapov.