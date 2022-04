Von der Leynova, Metsola in Michel čestitali Macronu za volilno zmago

Bruselj, 24. aprila - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola sta čestitali francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu za ponovno zmago na današnjih predsedniških volitvah. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je izrazil olajšanje in tvitnil, da EU "lahko računa na Francijo še za naslednjih pet let".