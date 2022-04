Emmanuel Macron - nekdanji politični novinec dobil drugi predsedniški mandat

pripravila Sara Kovač

Pariz, 24. aprila - Emmanuel Macron si je v svojem predsedniškem mandatu utrdil podobo sredinskega, proevropskega reformatorja. Zahvaljujoč dinamičnemu nastopu in kriznemu upravljanju je pridobil številne podpornike, obenem pa je deležen obtožb, da ni v stiku z volivci in je aroganten. Danes si je zagotovil novih pet let v Elizejski palači.