Afganistanske nogometašice ob prvencu remizirale v Avstraliji

Melbourne, 24. aprila - Članice afganistanske nogometne reprezentance so ponovnem prevzemu oblasti v njihovi domovini s strani talibanov odigrale prvo tekmo in v lokalni amaterski ligi v zvezni državi Victorii remizirale z 0:0. Bolj od same tekme je bil dvoboj pomemben v luči njihovega vključevanja v avstralsko družbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.