ZDA proti varnostnemu sporazumu med Kitajsko in Salomonovim otočjem

Honiara/Washington, 23. aprila - Delegacija ameriške vlade je v petek obiskala Salomonovo otočje v Tihem oceanu in izrazila zaskrbljenost zaradi nedavno sklenjenega varnostnega sporazuma med Kitajsko in državico, ki je bila doslej močno pod vplivom ZDA. Američani so zagrozili z resnimi posledicami, če bi Kitajska tam vzpostavila stalno vojaško bazo.