V upravo Luke Koper Nevenka Kržan; nadzorniki tudi o investicijah

Ljubljana, 22. aprila - Nadzorni svet Luke Koper je danes v upravo družbe imenoval Nevenko Kržan. Sprejel je tudi več sklepov, povezanih s povečanjem in izgradnjo dodatnih pretovornih in skladiščnih kapacitet. Potrdil je letno poročilo družbe in skupine Luka Koper za lansko leto, ki ga je skupina zaključila z 31,8 milijona evrov čistega dobička.