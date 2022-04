Nogomet Francu Kopatinu pomeni celo življenje

Ajdovščina, 22. aprila - V Ajdovščini so danes predstavili avtobiografsko knjigo Nogomet je življenje avtorja Franca Kopatina. Prireditve so se udeležili številni pomembni gosti, tako ali drugače povezani z nogometom, med njimi tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatovič.