Pahor Osnovni šoli Kozara ob 60-letnici izročil zahvalo

Nova Gorica, 21. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je ob 60-letnici organizirane vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami Osnovni šoli Kozara vročil zahvalo za prizadevno delo. Zahvalo je sprejel ravnatelj Edvard Vrabič, ki se je Pahorju zahvalil, da je z obiskom zaokrožil praznovanje jubileja, so sporočili iz urada predsednika republike.