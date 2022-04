Sektor potovanj in turizma naj bi prihodnje leto okreval

Manila, 24. aprila - Prispevek sektorja potovanj in turizma k svetovnemu gospodarstvu se bo po pričakovanjih po koncu covidnih časov do leta 2023 okrepil. Strokovnjaki so na nedavnem forumu na Filipinih ocenili, da bo sektor k svetovno bruto domačemu proizvodu (BDP) prispeval 9600 milijard dolarjev.