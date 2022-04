Pred občinskim praznikom v Osilnici namenu predali novo osrednjo čistilno napravo

Osilnica, 30. aprila - Dva dni pred občinskim praznikom so danes v Osilnici namenu predali novo osrednjo čistilno napravo. Zgradili so jo, ker je bila zdajšnja, zgrajena leta 1978, po besedah županje Alenke Kovač dotrajana in tako ni delovala, kot bi morala. Od nove si obetajo večjo zmogljivost in predvsem čistejše okolje.