Kljub dodatnim terminom se čakalne dobe v šempetrski bolnišnice le počasi skrajšujejo

Šempeter pri Gorici, 20. aprila - Na današnji seji sveta šempetrske bolnišnice so se posvetili predvsem skrajševanju čakalnih dob. V medletni primerjavi so bile te v prvih treh mesecih daljše, je v izjavi po seji povedal direktor bolnišnice Dimitrij Klančič, višek so dosegle marca. Aprila pa je bila zaradi dodatnih terminov vrsta čakajočih že krajša, a se skrajšuje počasi.