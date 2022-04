V Hotizi zagnali obnovljeno čistilno napravo

Hotiza, 20. aprila - V Hotizi so danes slovesno odprli obnovljeno čistilno napravo, ki bo pripomogla k varovanju vodnih virov in ohranjanju podtalnice. Projekt je izpeljalo na razpisu izbrano podjetje Tehnix iz Ivančne gorice, investicija pa je vredna dobrih 200.000 evrov in zagotavlja 950 populacijskih enot.