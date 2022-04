IBM presegel pričakovanja z rastjo dobička in prihodkov

New York, 20. aprila - Ameriški tehnološki velikan IBM je v prvem četrtletju presegel pričakovanja Wall Streeta tako z rastjo dobička kot tudi prihodkov. Delnice IBM so se podražile že do konca rednega borznega trgovanja v torek, po objavi rezultatov v podaljšanem trgovanju pa še za 1,53 odstotka na 131,13 dolarja.