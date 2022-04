V Poljanah slavnostno odprli prizidek vrtca

Poljane nad Škofjo Loko, 19. aprila - S slavnostno prireditvijo so danes v Poljanah uradno odprli prizidek vrtca Agata. Z 2,5 milijona evrov vredno investicijo so v Občini Gorenja vas - Poljane, ki beleži eno najvišjih stopenj rodnosti v državi, dobili šest novih igralnic in dve nadomestni učilnici. Investicijo je s 761.000 evrov podprlo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.