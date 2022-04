Na obisku pri Pahorju danes srbski predsednik Vučić

Ljubljana/Vipava, 18. aprila - Na povabilo predsednika Boruta Pahorja bo danes v Sloveniji na delovnem obisku srbski predsednik Aleksandar Vučić. Predsednika se bosta sestala na delovni večerji v dvorcu Zemono v Vipavi in se posvetovala o aktualnih vprašanjih v regiji in Evropi, so sporočili iz Pahorjevega urada.