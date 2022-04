Na območju Rač kriminalisti preiskujejo nasilno smrt

Rače, 15. aprila - Na območju Rač so policisti danes malo pred 15. uro odšli na intervencijo v zasebnem prostoru, kjer so našli moškega brez znakov življenja. Čeprav so takoj začeli oživljanje, pri katerem so pomagali tudi reševalci, je moški umrl. Prve okoliščine kažejo na nasilno smrt. Policisti so pridržali eno osumljenko, so sporočili s Policijske uprave Maribor.