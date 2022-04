Ob platinastem jubileju Elizabete II. razstava portretov kraljic preteklosti in sedanjosti

London, 19. aprila - V londonski avkcijski hiši Sotheby's bo ob platinastem jubileju britanske kraljice Elizabete II. od 28. maja do 15. junija na ogled razstava portretov angleških kraljic od Marije I. do Elizabete II. iz zasebnih zbirk. Na ogled bo med drugim portret Elizabete I., ki so ga narisali ob spodleteli španski invaziji na Anglijo leta 1558.