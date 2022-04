Pentagon: Izguba bojne ladje Moskva za Rusijo velik udarec

New York, 15. aprila - Izguba raketne križarke Moskva, ki je v četrtek potonila, je velik udarec za rusko floto v Črnem morju, je za televizijo CNN ocenil tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby. Rusija trdi, da je ladja potonila zaradi poškodbe trupla pri eksploziji, do katere je prišlo zaradi požara, po navedbah Kijeva pa so jo zadele ukrajinske rakete.