V Srbiji aretirali narko šefa Darka Šarića in njegove sodelavce

Zagreb/Beograd, 14. aprila - Srbska policija je v Beogradu aretirala zloglasnega narko šefa Darka Šarića. Poleg njega so aretirali več članov njegove kriminalne združbe, ki je delovala na območju Srbije, Evrope in Južne Amerike, so sporočili s srbskega notranjega ministrstva. V isti akciji so potekale aretacije tudi na Hrvaškem, kjer je policija aretirala okoli deset oseb.