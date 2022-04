Vlada v razvojni načrt uvrstila gradnjo DSO in rehabilitacijskega centra Osilnica

Ljubljana, 14. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim so v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstili projekt gradnje doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica. Investicija je ocenjena na 7,2 milijona evrov, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.