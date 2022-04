V Krškem se obeta dodatni most za pešce in kolesarje

Krško, 14. aprila - Krška podžupanja Ana Somrak in minister za obrambo Matej Tonin sta v Krškem danes podpisala sporazum o medsebojnem sodelovanju pri uporabi lokalne javne infrastrukture na območju in v neposredni bližini Mestne občine Krško. Občina in ministrstvo sta se s tem dogovorila tudi o rušenju starega vojaškega mosta prek Save in gradnji novega.