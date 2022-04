Lončariču še polletni mandat v. d. direktorja urada za demografijo

Ljubljana, 14. aprila - Vlada je na sredini dopisni seji za vršilca dolžnosti direktorja urada za demografijo znova imenovala Danila Lončariča, in sicer do imenovanja direktorja urada po izvedenem postopku posebnega javnega natečaja, vendar največ za šest mesecev, to je od 15. aprila do 14. oktobra, so sporočili po seji vlade.