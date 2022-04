Znani nominiranci za britansko Turnerjevo nagrado

London, 13. aprila - Za Turnerjevo nagrado, eno najprestižnejših priznanj za sodobno umetnost v Veliki Britaniji, so letos nominirani Heather Phillipson, Ingrid Pollard, Veronica Ryan in Sin Wai Kin. V ožji izbor so se uvrstili s samostojnimi projekti, so v torek sporočili iz galerije Tate Liverpool. Zmagovalec bo znan decembra.