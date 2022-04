Naklo, 13. aprila - Sklad Alfi je z današnjim dnem zaključil prevzem družbe Merkur trgovina. Imenovali so že novo poslovodstvo, v katerem sta Jure Kapetan kot generalni direktor in Miha Kravanja kot direktor, so sporočili iz Merkurja, kjer napovedujejo širjenje prodajne mreže.