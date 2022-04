Schmidt razveljavil zakon Republike srbske o prevzemu nepremičnin v lasti BiH

Banjaluka, 13. aprila - Visoki predstavnik mednarodne skupnosti za Bosno in Hercegovino Christian Schmidt je v torek razveljavil zakon, s katerim so oblasti Republike srbske (RS) nameravale prevzeti nepremičnine, ki so v lasti države BiH. Danes, dan po tej odločitvi, se bo Schmidt v Beogradu srečal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, poročajo tamkajšnji mediji.