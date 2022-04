Življenjski stroški v BiH v enem letu višji za 16 odstotkov

Mostar, 16. aprila - Osnovni življenjski stroški štiričlanske družine v Bosni in Hercegovini so bili marca letos za 16,3 odstotka višji kot marca lani, je izračunala Zveza svobodnih sindikatov BiH. Od februarja so ti stroški porasli za 2,5 odstotka. Družina mora za osnovne življenjske stroške odšteti dve povprečni plači in pol, so opozorili sindikati.