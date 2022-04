Podnebni aktivisti blokirali poslopje Lloyd's of London

London, 12. aprila - Podnebni aktivisti skupine Extinction Rebellion so z lepilom, verigami in kolesarskimi ključavnicami blokirali vhode v poslopje ene največjih borz za trgovanje z zavarovanji na svetu Lloyd's of London. Ob 7. uri po lokalnem času je bilo pred stavbo v središču Londona 60 protestnikov, ki so preprečevali vstop zaposlenim, so sporočili iz skupine.