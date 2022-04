Kočevska Yaskawa razvila lastnega robota

Kočevje, 12. aprila - V Yaskawini tovarni v Kočevju so do zdaj izdelovali samo robote, ki so jih razvili na Japonskem, zdaj pa so v svojem razvojnem oddelku prvič razvili lastnega robota. Primeren je zlasti za strego v kovinskopredelovalni industriji. Med drugim ga želijo prodajati tudi v Združenih državah Amerike.