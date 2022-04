Plečnikove mojstrovine na ogled v avli novogoriške občine

Nova Gorica, 12. aprila - V avli Mestne občine Nova Gorica so danes odprli fotografsko razstavo z naslovom Jože Plečnik in Praga. Razstava opozarja na pomembno poglavje Plečnikovega življenja in ustvarjanja, ki ga je preživel v Pragi. Na odprtju sta zbrane pozdravila veleposlanik Češke republike v Sloveniji Juraj Chmiel in novogoriški župan Klemen Miklavič.