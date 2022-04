Upravičenim upokojencem in invalidom bo izplačan solidarnostni dodatek

Ljubljana, 12. aprila - Upokojencem in prejemnikom invalidskih nadomestil, ki so decembra lani prejemali do največ 1000 evrov pokojnine oz. nadomestila, bo zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes izplačal solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine. Dodatek bo izplačan v višini 150 evrov.