V Ljubljani sedmi festival ŠtudenTeater

Ljubljana, 12. aprila - V Ljubljani se s predstavo Slavko in Julija, ki je nastala v produkciji JSKD Nova Gorica in ZKD Nova Gorica, začenja sedma edicija festivala študentskih avtorskih predstav ŠtudenTeater 7.0. Na festivalu se bo v osmih predstavah predstavilo 45 ustvarjalk in ustvarjalcev. Sklenil se bo 14. aprila.