V Gorenju v četrtek začenjajo stavko

Ljubljana, 11. aprila - Sindikat Skei je napovedal stavko v velenjskem Gorenju. Začela se bo v omejenem obsegu v četrtek in trajala do uresničitve stavkovnih zahtev, pri čemer jo bodo postopoma širili, so danes sporočili iz sindikata. Ta med drugim zahteva odpravo kršitev kolektivne pogodbe, 1500 evrov regresa ter višjo stimulacijo za dodatne delovne dni.