V Slovenijo priselili devetega risa iz Romunije

Ilirska Bistrica, 9. aprila - Prilagoditvena obora na Snežniku je bogatejša za odraslega risjega samca. V Slovenijo je v petek pripotoval iz romunskih Karpatov in se bo v obori prilagajal na novo okolje, so sporočili partnerji projekta Live Lynx, ki pomaga reševati dinarsko-jugovzhodno alpsko populacijo risa pred izumrtjem. To je deveti ris iz Romunije, imena za zdaj še nima.