Petkovi protestniki o ključnih 14 dneh do volitev in avtoritarni oblasti

Ljubljana, 8. aprila - Petkovi protestniki so danes, na svojem 103. protestu izpostavili ključne razloge, zakaj je nujno obraniti demokracijo, pravno državo in zagotoviti svobodo medijev, ter poudarili, da je prihajajočih 14 dni do volitev ključnih. Napovedali so dogodek, na katerem bodo lahko volivci v živo postavljali vprašanja strankam, ki se bodo odzvale vabilu.