Na OŠ Miška Kranjca s stropa odpadel del ometa, poškodovanih pet otrok

Ljubljana, 8. aprila - Na Osnovni šoli (OŠ) Miška Kranjca v Ljubljani je okoli 12. ure v eni od učilnic odpadel del ometa in poškodoval pet otrok, ki so se nahajali v učilnici. Dobili so predvsem odrgnine. Gradbeni inšpektor je prepovedal uporabo učilnic v starem delu objekta, zato bodo imeli učenci do četrtega razreda pouk v prizidku, od 5. razreda pa pouk na daljavo.