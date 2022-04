Belgija zaradi primerov salmonele zaprla tovarno čokolade v Arlonu

Bruselj, 8. aprila - Belgijski urad za varno hrano AFSCA je odredil začasno zaprtje tovarne italijanskega proizvajalca čokolade Ferrero v Belgiji, iz katere so prišli čokoladni izdelki, ki so povzročil val primerov salmonele v Evropi. Zaprtje tovarne je bilo odrejeno zaradi ugotovitev, da so informacije, ki jih je posredoval Ferrero, nepopolne, so sporočili iz urada.