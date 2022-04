Zavod za zaposlovanje: Povpraševanje delodajalcev v prvih treh mesecih večje za skoraj polovico

Ljubljana, 16. aprila - Na Zavodu RS za zaposlovanje so med januarjem in marcem prejeli 46.484 sporočil delodajalcev o prostih delovnih mestih, kar je 42,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Povpraševanje delodajalcev je rekordno, največje pomanjkanje kadra pa se kaže v zdravstvu, informatiki, šolstvu, gradbeništvu, prometu in gostinstvu, so poudarili na zavodu.