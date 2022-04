Svet slovenjgraške bolnišnice o obvladovanju čakalnih dob

Slovenj Gradec, 8. aprila - Sveta zavoda Splošne bolnišnice (SB) Slovenj Gradec je na četrtkovi seji med drugim obravnaval predlog akcijskega načrta za obvladovanje čakalnih dob, covida-19 v bolnišnici in prihajajoče investicije. Noveliranje akcijskega načrta predvidevajo do konca oktobra, so zapisali v sporočilu po seji sveta.