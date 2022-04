Kupci na spletu se vračajo k tradicionalno priljubljenim izdelkom

Ljubljana, 9. aprila - Po spremembah nakupnega vedenja v začetku vojne v Ukrajini ter podražitvi goriv in energentov podatki o spletnem povpraševanju kažejo, da kupci na spletu v srednji in vzhodni Evropi ponovno povprašujejo po tradicionalno priljubljenih izdelkih, kot so televizorji, pametni telefoni, vrtno orodje in bela tehnika, pravijo v družbi Ceneje.