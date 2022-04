Osem ovadenih zaradi suma davčne zatajitve in ponareditve listin

Krško, 8. aprila - Novomeški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper pet državljanov Slovenije in tri državljane Hrvaške zaradi suma več kaznivih dejanj davčne zatajitve ter ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Protipravno naj bi pridobili okoli 470.000 evrov, so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.