Na Hrvaškem vse več primerov sovražnega govora in nasilja proti Srbom

Zagreb, 9. aprila - Sovražnega govora in nasilja proti Srbom na Hrvaškem je vse več, je v četrtek sporočila osrednja organizacija srbske skupnosti na Hrvaškem Srbski narodni svet (SNV). Lani so zabeležili 506 primerov sovražnega govora, nasilja in zgodovinskega revizionizma proti Srbom na Hrvaškem, kar je največ doslej. Veliko več je bilo tudi sovražnih grafitov.