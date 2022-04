Pakistansko vrhovno sodišče ponovno vzpostavilo parlament

Islamabad, 7. aprila - Pakistansko vrhovno sodišče je danes po tednu negotovosti ponovno vzpostavilo parlament in odredilo glasovanje o nezaupnici premierju Imranu Kanu. Pakistanski predsednik Arif Alvi je v nedeljo razpustil parlament, potem ko so opozicijski poslanci skušali glasovati o nezaupnici, a jim je predsedujoči zasedanju to preprečil.