V Siju za zdaj brez posebnih posledic vojne v Ukrajini

Ljubljana, 7. aprila - V skupini Sij za zdaj ne občutijo posebnih posledic zaradi vojne v Ukrajini in s tem povezanega dogajanja. V matični družbi so ob objavi revidiranega letnega poročila jeklarske skupine za lani poudarili, da je surovinskih zalog in naročil dovolj, proizvodne zmogljivosti pa so polno zasedene. Dodajajo pa, da vseh posledic še ne morejo predvideti.