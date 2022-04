Med prijavljenimi brezposelnimi neposredno zaposljivih le do 17 odstotkov

Ljubljana, 10. aprila - Na Zavodu RS za zaposlovanje so imeli marca le še nekaj več kot 60.000 brezposelnih, a je bilo med njimi neposredno zaposljivih le 16 do 17 odstotkov brezposelnih. Kar 56 odstotkov vpisanih v evidenco pri zavodu pa je dolgotrajno brezposelnih. Med prihodnjimi izzivi zavoda je zato prav spopad s to skupino.