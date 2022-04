Slovenija za Unicef letos namenila več kot 27.000 evrov

Ljubljana, 7. aprila - Slovenija za Unicef letos predlaga nakazilo letnega prispevka v višini 27.826 evrov oz. 30.400 dolarjev, kar je enaka višina zneska kot zadnjih pet let, so danes odločili na vladi. Slovenija organizaciji ZN za dejavnosti in aktivnosti svoj letni prispevek nakazuje od leta 2002.