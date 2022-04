Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila ureditev prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti

Ljubljana, 7. aprila - Vlada je v načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske, nevladne in mladinske kulturne dejavnosti v obdobju 2022-2027. Sredstva za to so bila predvidena s t.i. zakonom o kulturnem evru, v tem obdobju pa bi zanje namenili 2,6 milijona evrov.